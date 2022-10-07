الاردن : حريق بناية في ضاحية الرشيد بعمان .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 7 أكتوبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- اندلع حريق مساء الاثنين , في إحدى العمارات السكنية بمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمان . وأعلن الناطق باسم الأمن العام إخماد الحريق بالكامل، وقد نتج عنه أضرار مادية فقط . بالفيديو :

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