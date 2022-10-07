واشنطن بوست: بايدن سيشارك فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيحضر قمةمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27) فى شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل.





وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مصدرين مطلعين، على خطط الرئيس الأمريكى للمشاركة فى مؤتمر المناخ المقبل، أشاروا إلى أن حضور بايدن المزمع فى مؤتمر المناخ سيعطى دفعة للمؤتمر. وأضافت "واشنطن بوست"، أن الدول النامية تطالب بمزيد من المساعدة بشكل حاد من الدول الغنية المسؤولة عن الجزء الأكبر من الاحتباس الحرارى.

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