استشهاد طفلين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال فى رام الله وقلقيلية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن الطفل عادل إبراهيم عادل داود 14 عامًا، استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة "البيرين" قرب جدار الضم والفصل العنصري جنوب محافظة قلقيلية.

وأضافت المصادر أنه تم نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومى، حيث وصفت إصابته حينها بالحرجة، ليعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

وأردفت: إن الطفل مهدى لدادوة 17 عامًا استشهد، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل فى البلدة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إن طواقمها تعاملت مع 50 إصابة خلال مواجهات المزرعة الغربية، 33 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و9 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و8 بالاعتداء عليهم بالضرب، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتدت أيضا على طاقم الإسعاف بالضرب.