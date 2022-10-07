الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 62 قطعة سلاح عبر الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي , الإثنين , إحباط محاولة تهريب 62 قطعة سلاح عبر الحدود الأردنية . و قالت شبكة قدس الإخبارية ان جيش الاحتلال قام بتحديد المشتبه به في عملية التهريب وإلقاء القبض عليه. صور :

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