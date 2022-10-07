ماكرون: إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانيول ماكرون، أن بلاده أنشات صندوقا تبلغ قيمته الأولية 100 مليون يورو لأوكرانيا لتتمكن من الشراء المباشر للأسلحة ومواد أخرى تحتاجها فى أزمتها مع روسيا.





وقال الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى بعد قمة الاتحاد الأوروبى المنعقدة بالعاصمة التشيكية براغ اليوم الجمعة نقلته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية"نؤسس هذا الصندوق الخاص والمخصص بمبلغ 100 مليون مبدئيا للسماح باقتناء المعدات التى قد أرسلناها بالفعل وسنواصل فعل ذلك فيما يتعلق بالأسلحة، ويعنى ذلك الأسلحة الدفاعية".

وأضاف: "تم عقد مناقشات، خاصة مع الدنمارك لتسليم المزيد من المدافع من راز "سيزار" الأكثر دقة والمحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 آخرين قدمتها بالفعل".