من بيروت.. حسام زكى يحذر: لبنان لا يتحمل الفراغ الرئاسى

جدة - نرمين السيد - توجه السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بتكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إلى لبنان، بهدف استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسى المقبل، والنظر فى سبل معالجة الانسداد السياسى الذى تعانى منه البلاد.





يأتى ذلك انطلاقًا من حرص الجامعة العربية على مواكبة لبنان فى جميع المحطات المهمة، واستشعارًا منها للتداعيات الخطيرة التى ستترتب على دخول البلاد فى فراغ رئاسى فى حالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية فى 31 الشهر الجارى.

واستهل الموفد الشخصى للأمين العام زيارته بعقد عدة لقاءات مع زعماء الكتل النيابية من كافة ألوان الطيف السياسى شملت دولة الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل، وجبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر، وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، ووليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى، وسامى الجميل رئيس حزب الكتائب، بالإضافة إلى عدد من النواب التغييرين والمستقلين.

كما التقى زكى بالرئيس العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

واستمع زكى خلال هذه اللقاءات إلى مختلف وجهات النظر حيال الاستحقاق الرئاسى المقبل وتداعيات الدخول فى شغور رئاسى، خصوصًا مع ضيق الوقت المتاح لاستكمال هذا الاستحقاق فى موعده.

وصرح السفير حسام زكى عقب الزيارة أنه استشعر تباينا كبيرًا فى وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلًا عن ضعف قنوات التواصل فيما بينهم، الأمر الذى قد يدخل البلاد فى وضع شديد الصعوبة، خصوصًا فى ضوء حالة الانشغال الدولى بالأزمة الأوكرانية.

وأضاف الأمين العام المساعد أن لبنان لا يتحمل حالة "الاعتياد على الأزمة" أو القبول بالفراغ الرئاسى فى ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التى يمر بها، والتى انعكست على الحالة المعيشية للمواطنين وعلى الوضع الاجتماعى فى البلاد على نحو يمثل مصدر قلق وانزعاج لكافة محبى لبنان وداعميه.

وناشد زكى خلال المقابلات التى أجراها جميع القيادات السياسة تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويا، وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستورى المهم، لافتًا إلى أن ترف الوقت غير متوفر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يسهم حل الأزمة فى ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الأزمات العالمية.

وجدد زكى استعداد الجامعة العربية القيام بأى دور يطلب منها لمساعدة لبنان فى تجاوز الأزمة السياسية، خصوصًا وأن الأطراف التى التقاها رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان فى هذه المرحلة المهمة.