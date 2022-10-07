عاجل- ماكرون: الشتاء المقبل سيكون صعبا على الأوروبيين

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات ماكرون على هامش مؤتمر صحفى فى ختام القمة الأوروبية بشأن أزمة الطاقة.
يذكر أن هيئة تنظيم الطاقة فى فرنسا، أعلنت فى وقت سابق منذ أيام، ملء الخزانات المخصصة للغاز بالكامل تحسبا لفصل الشتاء، ودعت إلى بذل المزيد من "الجهود الجماعية" من أجل خفض استهلاك الطاقة.
وذكر بيان أوردته قناة " تى إف 1" الفرنسية حينها، نقلا عن هيئة تنظيم الطاقة إن "حملة ملء الخزانات تحسبا لفصل الشتاء القادم نجحت فى تخزين ما يزيد عن 99%" قبل أن توضح أن 130 تيراواط ساعة من احتياطى الغاز المتراكم يمثل نحو ثلثى الاستهلاك الشتوى للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد فى فرنسا.
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