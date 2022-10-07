العالم اليوم - أميركا تبيع 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - قالت وزارة الطاقة الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة باعت أكثر من عشرة ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات من بينها ماراثون وإكوينور.

وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وسيتم تسليم الشحنات في نوفمبر. ولجأت الولايات المتحدة إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من أجل تهدئة أسعار الوقود. وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها. ووافقت مجموعة "أوبك+" الأربعاء على تخفيضات بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

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