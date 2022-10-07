عاجل- المستشار الألمانى: بوتين سعى إلى تقسيم أوروبا لكنه فشل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل. وأوضح المستشار الألمانى أن بوتين سعى إلى تقسيم أوروبا لكن الأمور سارت عكس أهدافه، مشيرا إلى أن اجتماعات براغ ترسل إشارات واضحة بشأن وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا. وشدد المستشار الألمانى على أن برلين ستحتضن مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا فى 25 أكتوبر.

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