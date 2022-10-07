العالم اليوم - رحلة مدتها 15 دقيقة مع سيارة "أوبر" تكلف 39 ألف دولار

انتم الان تتابعون خبر رحلة مدتها 15 دقيقة مع سيارة "أوبر" تكلف 39 ألف دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - أصيب أوليفر كابلان، بالصدمة بعد أن دفع 35 ألف جنيه إسترليني (39 ألف دولار) مقابل رحلة مدتها 15 دقيقة مع شركة "أوبر" للنقل، عندما اختلط على السائق بين بلدتين واحدة في مانشستر وواحدة في أستراليا.

قيل لأوليفر، البالغ من العمر 22 عاما، إن الرحلة ستكلف 10 جنيهات إسترلينية فقط، من هايد في مانشستر الكبرى إلى أشتون أندر لين.

ومع ذلك، فقد استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أن "أوبر" قد حاولت أخذ 35427.97 جنيها إسترلينيا من حسابه المصرفي، فيما يُعتقد أن السائق قد خلط بين أشتون أندر لين وبلدة أشتون بالقرب من أديلايد في جنوب أستراليا.

ولحسن الحظ، قامت شركة السيارات فيما بعد بتغيير رسوم أوليفر إلى 10.53 جنيه إسترليني واعتذرت عن الخطأ.

وقال أوليفر لصحيفة "ذا صن"، لقد كانت رحلة استغرقت 15 دقيقة، وقيل إن الفاتورة تتراوح بين 10 و11 جنيها إسترلينيا، تم تحصيلها من بطاقة الخصم الخاصة بي.

وأضاف: "لكن عندما استيقظت من النوم، كان آخر شيء توقعته هو تكلفة تزيد عن 35000 جنيه إسترليني، كان يمكن أن يوقعني في كل أنواع المشاكل المالية."