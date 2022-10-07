«فعلتها أوبك بلس».. صدمة قاسية لأوروبا وأمريكا لم تتعلم درس الاحتياط!

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن المحللين لم يتوقعوا أبدًا أن يصل التخفيض إلى 2 مليون برميل يوميًا من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط ، بما قد يؤثر تأثيرًا شديدًا جدًا على ارتفاع أسعار الطاقة، قائلة: "آخيرًا فعلتها أوبك بلس".





توازن أسعار سوق الطاقة

وأوضحت الدكتورة وفاء على، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن "أوبك +" ترى من وجهة نظرها أن ذلك الخفض حق من حقوقها، وأنها تحافظ على التوازن فى أسعار سوق الطاقة، وأنها لا تريد أن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج والتخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمى، فتخسر المنظمة مكتساباتها العالمية فى سياسة وضعتها سلفًا منذ عام عندما منيت بخسائر كبيرة جراء جائحة كورونا 2020، لافتة إلى أن مفاد هذه السياسة هو الزيادة التدريجية.

صدمة لأوروبا

واعتبرت خبيرة أسواق الطاقة أن سياسة "الأوبك بلس" صدمت الدول الأوروبية صدمة شديدة جدًا، لأنها لم تكن مستعدة لهذه الصدمة، خصوصًا وأنها فى أوج صدماتها المتتالية، لافتة إلى أن القارة العجوز أمام الاختبار الصعب فى فصل الشتاء المقبل.

وأكدت أن ما يحدث يسبب حالة من تأجج الأسعار فى العالم كله، ويلقى بتبعاته الاقتصادية فى أهم الملفات، وهو ملف الطاقة الذى يلقى بظلاله على كل مناحى الحياة، إلا أن منظمة "الأوبك بلس" ترى أن آليات العرض والطلب فى السوق تألو عليها أن تحافظ على توازنات السوق التى تراها، وهذا حق من حقوقها، وأنها غير مسؤولة عن الكوارث العالمية، ولذلك تسعى لاتخاذ إجراءات استباقية.

خفض 2 مليون برميل يوميًا

فى الوقت ذاته، أشارت الدكتورة وفاء على إلى أن قرار المنطمة النفطية كان صدمة للعالم بسبب حجم وكمية التخفيض فى ظل شح المعروض فى السوق العالمى، مؤكدة أن تخفيض 2 مليون برميل يوميًا فى الأسواق بحلول نوفمبر المقبل سيؤدى إلى تأرجح كبير فى الاقتصاد العالمى، سواء فى شح المعروض أو ارتفاع الأسعار.

أمريكا لم تتعلم درس الاحتياط

اعتبرت أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الولايات المتحدة لم تتعلم من درس الاحتياط للمرة الرابعة، موضحة أن هذا الأمر تكرر فى أمريكا فى عهد أوباما وعهد كلينتون، كما فعلها الرئيس بايدن خلال الأشهر الماضية عندما سحب من الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى، معتبرة أن هذا حل مؤقت لإرضاء الرأى العام العالمى حتى تظل أمريكا هى "سيدة البيت التى لا تخطئ"، مضيفة أن السحب من المخزونات الأمريكية لا يفيد، فهو لا يحدث خفضًا فى أسعار السوق سوى يومًا أو يومين على الأكثر.

أوروبا تدفع ثمن الاعتمادية

وخلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، وصفت الدكتورة وفاء على جميع الحلول المطروحة على الساحة بأنها "تفتقد إلى البوصلة الحقيقية للحل"، وأنه لا يوجد حل حقيقى لهذا الملف، وأن أوروبا تدفع ثمن الاعتمادية وعدم تنويع مصادر الطاقة.

وأضافت أنه بالرغم من الأحاديث عن الطاقة المتجددة، إلا أن أوروبا وصلت متأخرة ونظرت تحت أقدامها مؤخرًا بالنسبة للطاقة البديلة وأن هذه الطاقة تحتاج إلى وقت لتنفيذها على الأرض، واعتبرت أن الاجتماع الأخير لـ44 دولة أوروبية ما هو إلا محاولة لإثبات الصورة العائلية لأوروبا فى البحث عن حلول، خصوصا فى ظل تشاؤم الشعوب الأوروبية تجاه أزمات الطاقة فى ظل التحميل على الأسر والشركات.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن توفير بدائل الطاقة لدول أوروبا لن يكون قبل 2027 و2030، وكذلك سيكون الحل بنسبة 35% فقط، وهو حل مستقبلى، علاوة على أن البنتية التحتية فى أوروبا غير مهيأة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة.