حسام زكى: عدم الوصول إلى توافق حول الاستحقاق الرئاسى بلبنان يبعث على القلق

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن الاقتراب من الاستحقاق الرئاسى فى لبنان من دون بوادر الوصول إلى ما يشبه التوافق حول من سيصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية هو أمر يبعث على قدر من القلق، مؤكدا أن لبنان فى هذه الفترة وهذه الظروف لا يحتاج الى فراغ رئاسى، وهذا أمر مهم.





وأضاف زكى - فى تصريحات له عقب لقائه اليوم بالرئيس اللبنانى ميشال عون - أن الجامعة العربية تتابع لبنان كعادتها فى كل محطاته واستحقاقاته الرئيسية، وتسعى ايضاً لتسهيل حصول هذا الاستحقاق بسلام، وتأمل أن يمر بشكل سلس، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب الكثير من التواصل والتفاهمات بين المعنيين للوصول الى تفاهم مشترك مطلوب يؤدى الى الوصول الى اتفاق.

وأوضح أن موضوع الاستحقاق الرئاسى يحظى برعاية واهتمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، معتبرا أن الزيارة لن تكون الأخيرة لوفد الجامعة فى هذا السياق، ومشيرا إلى أن الجامعة ستستمر فى التواصل بناءً على طلبات من الكتل السياسية، وفى تقديم الدعم مشددا على ان هدف هو مصلحة الدولة والشعب اللبنانى وكل ما يمكن تسهيل الوصول الى تفاهم.

وأكد أن اليوم الأول لزيارته أمس التقى فيه مع رؤساء الكتل السياسية فى البرلمان من "التيار الوطنى الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"التقدمى الاشتراكى" وحركة "امل"، مشيرا إلى أن الأحاديث ركزت على موضوع الاستحقاق الرئاسى.

وأوضح أن رؤية الجامعة العربية تقضى بوجوب أن تحصل تفاهمات لبنانية داخلية، ويجب على السياسيين اللبنانيين التواصل مع بعضهم للوصول إلى اتفاق حول الاستحقاق الرئاسى، موضحا أن العوامل الخارجية حتى ولو كانت على غرار دعم الجامعة العربية لا ينبغى أن يكون الاعتماد الأساسى عليها، مضيفا أن الجامعة ليست لاعبا منحازا بل تضع مصلحة الدولة اللبنانية فوق أى اعتبار ولا تملك مصالح ورؤية ضيقة.

وردا على سؤال حول القيام بمبادرة عربية، قال السفير حسام زكى إنه قد يكون من المبكر الحديث عنها، ويمكن تكثيف الاتصالات مع الجميع لاستكشاف فرص الوصول الى توافق قبل انتهاء المهل المحددة.

وشدد على أن الجامعة العربية تساند وتؤيد الحقوق اللبنانية فى أراضى لبنان ومياهه، وتقف إلى جانبه فى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.