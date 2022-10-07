العالم اليوم - الدولار يرتفع بعد بيانات الوظائف القوية بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:22 مساءً - ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الجمعة بعدما كشفت بيانات أميركية أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك على الأرجح بسياسته للتشديد النقدي.

وقلص الدولار خسائره أمام الين الياباني واستقر في أحدث التعاملات، بيما استمر اليورو في تحقيق خسائر وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.9764 أمام الدولار.

وظل الين الياباني قريبا من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي والذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.

وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في فوركس لايف في تورونتو "يحتفظ عدد كبير من المستثمرين بالدولار، وأي دلالة على ضعف الاقتصاد الأميركي ستؤثر بشدة على الدولار، لكنها بالتأكيد لم تأت من الوظائف غير الزراعية".

وتابع "حصل الدولار على بعض الدعم من هذه البيانات... الاقتصاد الأميركي قوي".

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها للوظائف الجمعة إن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بواقع 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يجر تعديل بيانات أغسطس التي أظهرت زيادة الوظائف خلال الشهر 315 ألف وظيفة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 250 ألف وظيفة، وتراوحت التقديرات بين 127 ألفا في الحد الأدنى و375 ألفا في الحد الأقصى.

وأيد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات. وصعد المؤشر بنحو 18 بالمئة منذ بداية العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 11148 بعد أن تراجع 1.4 بالمئة الليلة الماضية. وكان قد قفز أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مقرر لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.