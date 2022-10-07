العالم اليوم - اللون الأحمر يغطي المؤشرات الأميركية بعد تقرير الوظائف القوي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:22 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل حاد، الجمعة، بعد نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة الشهر الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل ويتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لمعدلات الفائدة.

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات، في خطوة قد تعزز مسار الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة بمعدلات قوية في الشهور المقبلة.

وحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة في سبتمبر ارتفعت إلى 263 ألف، فيما كانت التوقعات تتراوح بين 250 و255 ألف وظيفة.

وكانت الوظائف الجديدة في أغسطس 315 ألف.

وأظهرت بيانات سوق العمل، الصادرة الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا انخفض إلى 3.5 بالمئة، وهو ما يخالف التوقعات البالغة 3.7 بالمئة.

وكان الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، لتصل معدلات إلى نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 438.63 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 29488.31 نقطة.

وهبط ستاندرد اند بورز 500 بواقع 72.07 نقطة أو بنسبة 1.94 بالمئة إلى مستوى 3671.91 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 291.76 نقطة أو بنسبة 2.67 بالمئة إلى 10780.29 نقطة.