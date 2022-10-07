صدمات اقتصادية متكررة.. صندوق النقد الدولى يحذر العالم من ركود طويل الآمد

انخفاض معدلات النمو
وبحسب تقرير "إكسترا نيوز"، فقد تنبأ الصندوق بأن ينخفض معدل النمو الاقتصاد العالمى بمقدار 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026. وكانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد العالمى بمقدار 3.2% فى العام ،2022 و2.9% للعام 2023.
وطبقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، تتزايد مخاطر الركود، حيث تشير التقديرات إلى أن البلدان التى تشكل ثلث الاقتصاد العالمى ستشهد على الأقل ربعين متتالين من الانكماش الاقتصادى هذا العام أو العام المقبل.
تداعيات الحرب والنفط
وتأتى التوقعات الاقتصادية من المؤسسة المالية العالمية على إثر تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأثر الأزمة على الاقتصاد العالمى.
كما أشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أنه بعد إعلان قرار تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك +" بخفض الإنتاج بشكل حاد، لدعم أسعار النفط المنخفضة، فى خطوة قد تمثل ضربة جديدة للاقتصاد العالمى المتعثر، ورفع أسعار الوقود.
صدمات متكررة
وفى ظل هذا الوضع الاقتصادى القاتم عالميًا، حثت رئيسة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، صانعى السياسة العالميين على اتخاذ إجراءات متضافرة لتجنب الوضع الطبيعى الجديد الخطير، محذرة من تزايد مخاطر حدوث الركود العالمى فى ظل الصدمات الاقتصادية المتكررة.
فيما يتخوف الكثير من المحللين الاقتصاديين من أن سعى العديد من البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم المتفشى عبر رفع أسعار الفائدة، لتخفيف ركود الأسعار، قد يؤدى إلى ركود اقتصادى طويل الآمد.
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