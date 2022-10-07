العالم اليوم - رسالة صادمة من صندوق النقد..العالم قد يخسر 4 تريليونات دولار

انتم الان تتابعون خبر رسالة صادمة من صندوق النقد..العالم قد يخسر 4 تريليونات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفيا، رسالة قاسية للعالم، حذرت فيها من أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لنزيف حاد خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تكبده نحو أربعة تريليونات دولار.

وفي خطاب معد مسبقا لفعالية عقدها صندوق النقد الدولي، الخميس، قالت غورغييفا إن الاقتصاد العالمي يواجه بشكل متزايد خطر الركود، وإن الوضع الاقتصادي يرجح أن يزداد سوءاً.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن حالة عدم اليقين لا تزال "مرتفعة للغاية" بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا، وحذرت من "إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية".

ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة فقط في عام 2022 و2.9 بالمئة في عام 2023. لكن غورغييفا قالت إن التقديرات الأخيرة سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل.

وسينشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت غورغييفا.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الصندوق السنوية الأسبوع المقبل، والتي سيلتقي خلالها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأميركية للبحث عن حلول لتحديات عالمية مثل التضخم والديون القياسية التي تكافح الدول النامية الناشئة من أجل خدمتها والتغير المناخي والأمن الغذائي.