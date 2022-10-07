العالم اليوم - بالفيديو.. وزيرة خارجية بلجيكا تقص شعرها دعما لنساء إيران

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. وزيرة خارجية بلجيكا تقص شعرها دعما لنساء إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - قصت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب ونائبتان في البرلمان شعرهن تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقصت حاجة لحبيب، إيرانية المولد، خصلة من شعرها أمس الخميس، أسوة بالنائبة دارية صفائي، التي قوبلت خطوتها بالتصفيق من المشرعين الآخرين، بعد توجيهها سؤالا للوزيرة عن رد بلجيكا على قمع الاحتجاجات في أنحاء إيران.

وقصت نائبة ثالثة، وهي جودول ليكنز، شعرها أيضا، لذات الهدف.

وقالت لحبيب، المولودة في بلجيكا لأبوين جزائريين، للبرلمان إن حكومتها ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على المسؤولين عن حملة القمع عندما يلتقي وزراء خارجية التكتل في وقت لاحق هذا الشهر.

وتكافح حكام إيران لاحتواء أوسع اضطرابات منذ سنوات والتي اندلعت بعد وفاة أميني، وامتدت للعديد من المدن الكبرى بالخارج، بما فيها لندن وباريس وروما ومدريد.