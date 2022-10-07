العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في تقوع

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في تقوعنفذت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم بعد اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم حملة اعتقالات ومداهمات وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها ان قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت عدة منازل وعاثت فيها فساد بعد أن فجرت أبوابها.

واضافت ان قوات العدو اعتقلت عدة مواطنين بينهم امين سر حركة فتح محمد البدن وشقيقه فادي.

من جهة اخرى أصيب فتى فلسطيني، الليلةالماضية، بكدمات ورضوض في اعتداء للمستوطنين على خيام المواطنين بالقرب من مدخل قرية عين البيضا في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين تجمهروا على الطرق الرئيسية في الأغوار الشمالية وأغلقوا مدخل قرية عين البيضا، ونفذوا هناك اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا خيام المواطنين بالقرب من مدخل القرية واعتدوا عليهم، حيث أصيب الفتى أيهم عدلي دراغمة (16 عاما) بكدمات ورضوض خلال اعتداء المستوطنين.