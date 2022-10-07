الاحتلال يرفض تعديلات لبنان على مقترح ترسيم الحدود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 7 أكتوبر 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- رفض الاحتلال الإسرائيلي، التعديلات التي طلبتها لبنان على مقترح ترسيم الحدود، وهددت بتوقف المفاوضات في حال تهديد حزب الله اللبناني استهداف حقل كاريش.

وقال مسؤول لدى الاحتلال: إن "إسرائيل" تلقت ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق (..) وتم إطلاع رئيس الوزراء يائير لابيد على تفاصيل التعديلات الملموسة الجديدة التي أراد لبنان إدخالها على الاتفاق وأوعز للفريق المفاوض برفضها".

وأضاف: "أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش".

وتابع: "أوضح لابيد أن إسرائيل لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ستبدأ استخراج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكنا، مضيفا: "لو حاول حزب الله أو أي طرف آخر ضرب منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات على الخط البحري ستتوقف فورا وعندئذ سيتوجب على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله أن يشرح لمواطني لبنان لماذا ليست لهم منصة غاز وليس لهم مستقبل اقتصادي".

وحذر وزير الحرب لدى الاحتلال بيني غانتس، من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول "حزب الله" المس بـ"إسرائيل".

وقال خلال احتفالية للاحتلال بالقدس المحتلة إنه "إذا سعى حزب الله إلى الإضرار ببنيتنا التحتية وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان سيكون باهظاً".

وأضاف بحسب هيئة البث الإسرائيلية: "مستعدون لحماية بنياتنا التحتية، ونحن لا نريد خوض معركة، ولكننا جاهزون لها".

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الخميس، لبحث حل مقترح لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقبل عامين انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية ورعاية أممية لفض نزاع حول منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

ووفق مقترح قدمته واشنطن إلى بيروت عبر الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، فإن الاتفاق المحتمل يضمن للبنان كامل المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها حوالي 860 كيلومترا مربعا، بحسب تصريحات مسؤولين .

عربي21