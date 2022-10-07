 بوتين: روسيا مركز آسيا قريبا.. وإعلان 2023 عام اللغة الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام اجتماع لقادة رابطة الدول المستقلة، أنه سيتم عقد قمة فى إستونيا الأسبوع المقبل تحت عنوان "روسيا مركز آسيا"، على أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول الخمسة الأعضاء فى منظمة "الآسيان".
وأشار الرئيس الروسى، إلى أنه تم التطرق لعدة موضوعات ومناقشتها فى مجالات متنوعة خلال القمة، متوجهًا بالشكر لقادة رابطة الدول المستقلة على حضورهم إلى مدينة "سان بطرسبرج" الروسية، للمشاركة فى القمة.
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