زيلنسكى يدعو العالم إلى الرد بقوة على ضم روسيا لمناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وفى خطابه أمام معهد "لوى" الأسترالى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، قال زيلنسكى: "حان الآن الوقت لزيادة هذا الضغط مباشرة بعد أن قامت روسيا بهذه الخدعة باستفتاءات زائفة وقيامها بضم هذه المناطق"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وطالب الرئيس الأوكرانى بضرورة أن يكون ثمن مثل هذه الأعمال ملموسًا كون العواقب مدمرة".