العالم اليوم - أميركا.. وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر 

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات، في خطوة قد تعزز مسار الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعدلات قوية في الشهور المقبلة.

وحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة في سبتمبر ارتفعت إلى 263 ألف، فيما كانت التوقعات تتراوح بين 250 و255 ألف وظيفة. وكانت الوظائف الجديدة في أغسطس 315 ألف.

وأظهرت بيانات سوق العمل، الصادرة الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا انخفض إلى 3.5 بالمئة، وهو ما يخالف التوقعات البالغة 3.7 بالمئة.

وكانت الأسواق تترقب بشدة تقرير الوظائف الجديدة، والذي جاء أفضل من التوقعات، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرا عن توفير وظائف بأعداد كبيرة، رغم تشديد الأوضاع النقدية.

هذه الأرقام الجديدة التي جاءت أفضل من التوقعات ستكون بمثابة سبب لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي.

وأدت هذه البيانات إلى تراجعات حادة فورية في أسواق الأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 1.1 بالمئة، و"ستاندر آند بورز" بأكثر من 1 بالمئة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" بنحو 0.7 بالمئة.