عودة الأقطاب.. هل تؤتى العقوبات الغربية الثامنة ثمارها ضد روسيا؟

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحسابات والعملات المشفرة تستخدم نوع من أنواع التكنولوجى مثل عملات البيتكوين ومثيلاتها، ويكون من الصعب تتبعها من خلال الأنظمة البنكية بشكل كبير.





أداة أوروبا لتقويض روسيا

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه هى الأداة باتت هى الوحيدة المتاحة حاليًا أمام الكتلة الأوروبية لاستخدامها فى تقويض النظام الروسى وتقويض السياسات الروسية والتصعيد بعد استفتاءات الضم وإعلان ضم الأراضى الأوكرانية الأسبوع الماضى.

هل تؤتى العقوبات الثامنة ثمارها؟

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية أن السؤال الأهم الآن، هو هل هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة والحزمة الثامنة من العقوبات الغربية ستؤتى ثمارها، أم أنها ستكون استكمال على ما سبق من 7 إجراءات تمت خلال الفترة الماضية منذ بدء التصعيد الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى يومنا هذا.

وأشارت إلى أنه الاختبارات العامة بشكل سريع تؤكد أن هناك حالة من التماسك للنظام الروسى فى النظام الاقتصادى، مقابل حالة اضطراب نوعى فى الأنظمة الاقتصادية الأوروبية وأنظمة الاقتصاد العالمى، خاصة فى مجال الطاقة.

توطين الصناعات وحلفاء الظل

وأضافت الدكتورة إيمان زهران فى تصريحاتها لـ"إكسترا نيوز"، أنه على مستوى روسيا، أصبح العالم يتلمس توطين الصناعات الإنتاجية فى الداخل الروسى، وهو أمر عاد الحديث عنه مرة أخرى فى مقابل حزم العقوبات الغربية، إضافة إلى حلفاء الظل للنظام الروسى فى مواجهة العقوبات، سواء فى الحسابات المشفرة أو التبادل التجارى وفق عمولات إلكترونية والتعاون فيما يخص سلاسل الإمداد الروسى فى الغذاء.

وأكدت أستاذ العلاقات الدولية أن فكرة الاقتصادات المشفرة فكرة جديدة بالنسبة لنا، وأن الاقتصاد الروسى مازال يختبر تقبله وتعامله مع هذه الأنظمة الإلكترونية، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن النظام الروسى لديه البدائل المتاحة بطبيعة اعتياده على مواجهة العقوبات الغربية، خصوصا أنه كان هناك حديث عن تخارج روسيا من نظام السويفت" العالمى، ما دفع روسيا للبحث عن أنظمة بديلة لهذا النظام المالى العالمى، وبدأ الحديث عن التعامل بالعملة الروسية "الروبل".

آليات روسية لمواجهة العقوبات

وتوقعت الدكتورة إيمان زهران، أن تضع روسيا مجموعة من الآليات لمواجهة الحزمة الثامنة من العقوبات الغربية، وأن يتم المزيد من التصعيد العسكرى فى الأراضى الأوكرانية، وتحركات ميدانية يقابلها ورقات عقوبات اقتصادية من الجانب الأوروبى والغربى.

عودة الأقطاب

واعتبرت أن ما يحدث على الساحة الأوروبية والروسية يعيد العالم إلى فكرة الأقطاب مرة أخرى، والحديث عن الصراعات القطبية فى الحربين العالمية الأولى والثانية، متوقعة أن يحدث خرق والتفاوض والوساطات بين روسيا والكتلة الغربية، خصوصا بعد تصاعد قوى اليمين فى الأوروبية التى شهدت انتخابات الفترة الماضية، وهناك ضغط من شعوب تلك المنطقة.