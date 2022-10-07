عاجل- منح جائزة نوبل للسلام للبيلاروسى بيالباتسكى ومنظمتين روسية وأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت جمعية نوبل فى معهد كارولينسكا السويدى، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام للبيلاوسى أليس بيالباتسكى، ومنظمتى "ميموريال" الروسية، ومركز الحريات المدنية الأوكرانى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وذهبت جائزة نوبل للسلام فى عام 2021، إلى كل من: ماريا ريسا من الفلبين، وديمترى مراتوف من ​روسيا​، لدورهما فى الدفاع عن حرية التعبير. كما فاز العالم السويدى سفانتى بابو، بجائزة نوبل فى الطب لعام 2022، إذ قالت جائزة نوبل فى حيثيات فوز سفانتى بابو بالجائزة، إن ذلك تقديرًا "لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشرى".

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