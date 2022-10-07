وزير الزراعة العراقى: «COP 27» عرس عربى بقيادة مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخفاجى -فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، خلال زيارته العاصمة عمان مؤخرا- أن مصر تمتلك رؤية للمشكلات والتحديات التى يعانى منها العالم العربى والمنطقة والعالم بأسره بشأن التغيرات المناخ والنتائج المترتبة عليها وخصوصا القطاع الزراعى.

وتابع أن مصر هى بيت العرب الجامع لكافة المناقشات والأراء بشأن الأزمات والتحديات وخصوصا التغيرات المناخية والتى أصبحت بلا حدود، مشيرا إلى أن العراق لديه تحضيرات كبيرة وورقة عمل بشأن التحديات المناخية وسيتم مناقشاتها مع الأشقاء فى مصر.

وكشف أن العراق سيكون له حضور فعال بحضور رئيس الجمهورية ووزراء الزراعة والبيئة والرى، مشددا على أن هذا المؤتمر عرس عربى بقيادة مصر ونعمل من أجل تدعيمه لأنه سيعبر عن التحديات التى يواجهها العالم العربى والعالم.

ولفت إلى أن مصر تعمل ومنذ أن أصبحت هى المنظم لهذا المؤتمر الدولى بكل طاقتها من أجل حشد العالم لحضور هذا المؤتمر لإيمان قائدها بخطورة أزمة المناخ والتى أصبحت الآن تحدى لكل دول وشعوب العالم.

ونوه بأن هناك اجتماعا لوزراء الزراعة العرب لمناقشة وضع الأمن الغذائى العربى وموضوع التغيرات المناخية والتعاون الزراعى وتسهيل التبادل التجارى والإجراءات الجمركية بين البلدان العربية من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية الموجودة حاليا.

وأشار الخفاجى إلى أن مصر والعراق لديهما البنية التحتية والإمكانيات الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء فى ظل الأزمات الراهنة عقب ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على السوق العالمى والاقتصاد بشكل خاص.

وأشاد وزير الزراعة العراقى بالعلاقات المصرية العراقية فى كافة المجالات وخصوصا القطاع الزراعى والتجارى فى ظل حالة التكامل بين القاهرة وبغداد على أساس أنهما دول منتجة وبهما بنية تحتية زراعية متكاملة وتنوع فى الإنتاج.

وأوضح الخفاجى أن هناك اتفاقا وتعاونا مصريا عراقيا فى قطاع الزراعة بشكل مميز وكبير، ولدينا تبادل تجارى ممتاز، لافتا إلى أن العراق يستورد أغلب المواد الأولية التى يحتاجها فى الزراعة من مصر مثل الأدوية البيطرية والمبيدات والمواد الزراعية خاصة أجهزة الرى والرش الثابت.

ورأى أن مصر لديها باع طويل فى تزويد القطاع الزراعى العراقى منذ زمن بعيد وكذلك مجال التبادل التجارى وخاصة فى المنتجات الزراعية المصرية كالحمضيات ومحاصيل الخضر والفواكهة، مشيرا إلى أنه وبحسب المحاصيل الزراعية المتوفرة بالعراق تعد مصر مصدرا رئيسيا لهذه المحاصيل.

وشدد على ضرورة استمرار وتكثيف العلاقات المصرية العراقية فى قطاع الزراعة نظرا لامتلاك مصر للخبرة فى الزراعة ووكذلك باعتبار القاهرة رائدة فى قيادة هذا النشاط لتحقيق الأمن الغذائى والتكامل الزراعى بين البلدين والعالم العربى أيضا.

وطالب وزير الزراعة العراقى محمد كريم الخفاجى بضرورة التحرك العربى من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمى التى قد تحدث نتيجة للأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن العالم العربى يمتلك مقومات النجاح فى المواجهة ولكن ذلك يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق وخصوصا مع مصر.

وكشف عن أن العراق يستورد بمليارات الدولارات من المواد الغذائية من دول جارة وصديقة ويجب أن نتعاون عربيا ومع دول الجوار العربى من أجل سد هذه الفجوة الغذائية فى ظل امتلاك العراق القدرة على أن ينتج مواده وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا وغيرهم.

وأعرب وزير الزراعة العراقى عن أمله فى أن تنجح اللقاءات والمؤتمرات العربية التى تعقد خلال هذه الفترة فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى باعتبار ذلك من أهم مرتكزات الأمن القومى العربى.