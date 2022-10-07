العالم اليوم - لخفض التكاليف.. أمازون توقف اختبار "روبوت" توصيل الطلبات

انتم الان تتابعون خبر لخفض التكاليف.. أمازون توقف اختبار "روبوت" توصيل الطلبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - قررت شركة "أمازون" وقف الاختبارات الحية لروبوت التوصيل الآلي "أمازون سكاوت" بعد أن أدركت شركة مبيعات التجزئة الأميركية أن البرنامج لا يلبي احتياجات عملائها بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة أليسا كارول إن الشركة تعمل الآن على تقليص البرنامج أو "إعادة ضبطه"، وستعمل مع الموظفين المعنيين لإعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة الأخرى داخل الشركة، مضيفة أن "أمازون" لن تتخلى عن المشروع تماما.

وبدأت أمازون في اختبار الروبوت "سكاوت" وهو بحجم مبرّد صغير ويتحرك على طول الأرصفة بخطى سريعة، في ولاية واشنطن في عام 2019 قبل التوسع إلى جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن إيقاف العمل في برنامج "سكاوت" يعتبر أحدث دلالة على أن "أمازون" بدأت في إنهاء المشاريع التجريبية لخفض التكاليف وسط تباطؤ نمو المبيعات.

وكانت عملاقة التجارية الإلكترونية شهدت بعض التباطؤ في الطلب عبر الإنترنت، خاصة بعد أن عاد كثير من المستهلكين إلى عادات الشراء التقليدية، مع انحسار كورونا.