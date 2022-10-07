العالم اليوم - مصر.. إيرادات قناة السويس تتجاوز 683 مليون دولار في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، إن إيرادات قناة السويس بلغت 683.2 مليون دولار في سبتمبر، بنسبة زيادة 21.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة عام 2021، والتى بلغت خلالها حوالى 563 مليون دولار

وأشارت بيانات هيئة قناة السويس إلى أن أعداد السفن العابرة من المجرى الملاحى بلغت 2024 سفينة، بزيادة 9 بالمئة، مقارنة بالفترة المقابلة عام 2021، التى سجل فيها عبور 1856.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد أعلن بمنتصف سبتمبر الماضي، عن زيادة في الرسوم بنسبة 15 بالمئة، ستطال كافة السفن التي تمر بقناة السويس، إلا أن رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية سترتفع العام المقبل بنسبة 10 بالمئة فقط.

وأضاف ربيع إن الزيادة في الرسوم تأتي نتيجة لتطبيق استراتيجية تسعيرية متوازنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية في نفس الوقت.

وكانت القناة المصرية قد حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، خلال أغسطس الماضي، بقيمة 744.8 مليون دولار، وبزيادة 32.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقناة السويس أقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر.

وشهدت حركة التجارة العالمية، نشاطا قويا في الفترة الأخيرة مع زيادة الطلب على السلع والخامات، لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا.