العالم اليوم - فرنسا.. عجز تجاري قياسي بسبب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - سجل العجز التجاري في فرنسا رقما قياسيا جديدا في أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 15.5 مليار يورو (15.2 مليار دولار) بسبب زيادة أخرى في فاتورة واردات الطاقة، بحسب ما أعلنته الجمارك الفرنسية، الجمعة.

وذكرت الجمارك الفرنسية، أن العجز التراكمي على مدار 12 شهرا، سجل رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

شهدت الواردات الفرنسية زيادة في بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.