العالم اليوم - جائزة نوبل للسلام تمنح لثلاث جهات

انتم الان تتابعون خبر جائزة نوبل للسلام تمنح لثلاث جهات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - فاز الناشط الحقوقي، أليس بيالياتسكي، من روسيا البيضاء ومنظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، ومركز "الحريات المدنية" الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، الجمعة.

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، الخميس، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022.

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.

وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.

والأربعاء، منحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

تبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

تأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.