العالم اليوم - القوات الموالية لروسيا تتقدم في محيط باخموت بشرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 11:21 صباحاً - تقدمت القوات الموالية لروسيا قرب باخموت، الواقع في منطقة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس، في شرقي أوكرانيا.

وأعلنت القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، سيطرتها على 3 مناطق قرب مدينة باخموت، في وقت تشن القوات الأوكرانية هجوما في الشرق.

وقالت سرية منطقة دونيتسك العسكرية في بيان على تلغرام "على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعة من القوات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبدعم من القوات الروسية، كلا من أوترادوفكا وفيسيلايا دولينا وزايتسيفو".

ونقلت وكالة تاس عن قيادة قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك، أن "القوات المتحالفة تمكنت وبدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير مركزين سكنيين في الجمهورية".

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وبالتعاون مع وحدات الجيش الروسي، تمكنت من تحرير بلدتي أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا.

وأضاف البيان: "مع حلول 7 أكتوبر 2022، تمكنت وحدات من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، من تحرير أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا وكذلك زايتسيفو"، بحسب وكالة تاس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الخميس عن تحرير زايتسيفو من براثن القوات الأوكرانية، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة تاس.