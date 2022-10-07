العالم اليوم - أزمة الطاقة تتصاعد.. ماذا حدث في دار "فالنتينو" للأزياء؟

انتم الان تتابعون خبر أزمة الطاقة تتصاعد.. ماذا حدث في دار "فالنتينو" للأزياء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 11:21 صباحاً - قررت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "النتينو" إطفاء الأنوار في متاجرها في وقت مبكر من الليل لتوفير الطاقة وتشجيع "الوعي البيئي"، لتتبع بذلك خطا العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "إل في إم إتش".

وقالت الشركة، الجمعة، إنه اعتبارا من الليلة الماضية، أطفئت الأنوار في حوالي 95 متجرا لفالنتينو حول العالم، ومن المفترض أن تتواصل هذه السياسة كل ليلة في الساعة العاشرة مساء، مضيفة أنها تتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن خفض الاستهلاك اليومي للطاقة بأكثر من 800 كيلووات في الساعة.

وفيما تواجه أوروبا خطر حدوث أزمة في الطاقة، قالت "إل في إم إتش" الشهر الماضي إنها ستطفئ الأنوار في المتاجر في العاشرة مساء وستبدأ بمتاجرها في فرنسا في أكتوبر، وتعتزم اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة في أجزاء أخرى من العالم في مرحلة لاحقة.

ودفعت أزمة الطاقة مستوى التوتر بشكل تصاعدي حول العالم، لاسيما مع قرب الدخول في فصل الشتاء، والمخاوف التي تلاحق الاقتصاد العالمي في هذا الظرف.