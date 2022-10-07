عاجل- لافروف يحسم موقف روسيا من الردع النووى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تحاول فرض إرادتها على الدول الأوروبية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن واشنطن تحاول تشوية صورة روسيا بهدف إفزاع المجتمع الدولى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى أنباء عاجلة منذ قليل.





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