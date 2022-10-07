الهند.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدى لـ19 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد "نهرو" لتسلق الجبال فى الهند، اليوم الجمعة، العثور على 3 جثث جديدة، عقب مرور 3 أيام من محاصرة فريق من المتسلقين تابع للمعهد جراء وقوع انهيار جليدى فى منطقة أوتاركاشى، بولاية أوتاراخند، شمال البلاد.





وذكر المعهد -حسبما نقلت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصا حتى الآن، مشيرا إلى أنه من بين الجثث الـ19، 17 متدربا واثنتان لمدربين. وأوضح المعهد أنه لا يزال هناك 10 متسلقين فى عداد المفقودين، وذلك عقب مرور 3 أيام من وقوع الانهيار الجليدى عند قمة "دروبادى كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم، عندما كان الفريق فى طريق العودة بعد وصوله إلى القمة.

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