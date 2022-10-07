العالم اليوم - "لأنه ليس إنسانا".. التماس لطرد إرلينغ هالاند من البريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - أصبح اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانسشتر سيتي المنافي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث احتاج إلى 8 مباريات فقط ليحطم بعض الأرقام القياسية في عالم كرة القدم والبريميرليغ، وهو يبدو جاهزا لتحطيم المزيد.

ويهيمن هالاند حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق لا بأس به، بعد مرور 8 جولات فقط من بطولة البريميرليغ، حيث سجل حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات، من بينها 3 ثلاثيات "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعب "الاتحاد".

وجاءت ثلاثيات هالاند أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتفوق هالاند على الهداف الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبر هاري كين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

لكن البداية النرويجية القاتلة انتقلت أيضا إلى دوري أبطال أوروبا حيث احتل المركز الأول في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات.

وفي أول 22 مباراة له في المسابقة القارية، سجل هالاند 28 هدفا، وهو أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم.

وكان فريق بورنموث هو الوحيد الذي منع هالاند من هز الشباك حتى الآن.

ويبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة جماهير منافسي مانشستر سيتي، و"سئموا" من استمرار هالاند في تسجيل الأهداف.

وفي إجراء ساخر، تم تقديم عريضة ذات طبيعة فكاهية إلى البرلمان البريطاني لإخراج اللاعب من المنافسة، بحسب ما ذكرت عدة صحف بريطانية وإسبانية.

أما السبب بحسب مقدمي العريضة، فلأن نجم المان سيتي، كما يؤكدون "إنسان آلي" أو "روبوت" أو آلة تسجيل أهداف، أو كما قال حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي، الذي خسر بخماسية أمام السيتيزنز، "ليس إنسانا".

تجاوز الهدف

نتيجة لهذا كله، ابتكر أحد مشجعي مانشستر يونايتد طريقة جديدة لإنقاذ الفرق من الاضطرار إلى اللعب ضد الدولي النرويجي.

وتمثلت طريقته في تقديم التماس أو عريضة ذات طبيعة غريبة وساخرة للبرلمان البريطاني "لمنع هالاند من المشاركة في الدوري وطرده".

فقد قام حساب باسم "حمر تين هاغ" أوTen Hag's Reds! بإعداد عريضة على موقع "تشينج" في محاولة لمنع هالاند من لعب كرة القدم تماما، وذلك بعد أن سجل هالاند ثلاثية ضد الشياطين الحمر يوم الأحد الماضي، وهو ما اعتبر إهانة من السيتي لمنافسه اليونايتد في ديربي مانشستر.

وأطلق على العريضة أو الالتماس اسم "عريضة لحظر إرلينغ هالاند من كرة القدم لأنه ليس عادلا".

وقد أوضح المنظم أيضا سبب إعداد العريضة، ووصف هالاند بأنه "إنسان آلي".

يقول وصف الالتماس: "إنه ببساطة ليس عدلا. يمكننا إجراء تغيير. الآن هو الوقت المناسب لنا نحن الناس للتصرف. لا ينبغي السماح لهذا الروبوت بالاستمرار في بلدنا".

في البداية، كان مقدمو الالتماس قد حددوا هدفا يتمثل في الحصول على 100,000 توقيع، لكن القضية خرجت عن نطاق السيطرة، وتوشك العريضة على أن تصل إلى مليوني توقيع.

في حين أن الالتماس لا يأمل في منع هالاند فعليا من اللعب، إلا أنه يظهر مستوى خوف جماهير المعارضة من المهاجم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الالتماس لن يكون له تأثير على وجود هالاند في إنجلترا أو في مانشستر سيتي، كما أنه يبدو واضحا أن الالتماس مجرد حملة ساخرة تهدف إلى المرح ومجاملة النجم النرويجي نظير توهجه في إنجلترا.