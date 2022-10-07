العالم اليوم - لافروف: موقفنا من الردع النووي ثابت وأوكرانيا تختلق المخاطر

انتم الان تتابعون خبر لافروف: موقفنا من الردع النووي ثابت وأوكرانيا تختلق المخاطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن واشنطن تحاول "إخافة" المجتمع الدولي بشأن مواقفنا، مؤكدا أن موقف بلاده حيال الردع النووي لم يتغير، ويعتمد على عقيدة روسيا النووية.

وحذر لافروف في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع، مشيرا إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.

وتابع لافروف، قائلا: "لا يمكننا أن نتجاهل في صمت تلك المناقشات التي تزايدت باستمرار في الآونة الأخيرة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، ولا يمكننا التغاضي عن الإجراءات المتهورة لنظام كييف، والتي تستهدف التسبب في مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف قائلا: "بالأمس، دعا زيلينسكي أسياده الغربيين إلى توجيه ضربة نووية استباقية ضد روسيا، وبذلك قدم للعالم كله دليلا آخر على التهديدات التي تأتي من نظام كييف وتحييد العملية العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" على روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية".