بدء مناورة دفاعية بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المناورات - التى تضم مجموعة ضاربة من حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان، ومدمرتان يابانيتان ومدمرة كورية جنوبية - تهدف إلى "إرسال رسالة واضحة عن وحدة الحلفاء بين بلادنا وتعزيز التعاون وإظهار قواتنا الجماعية،" بحسب المتحدث بإسم البنتاجون العميد بات رايدر.
تأتى المناورات الثلاثية الجديدة بعد أيام من إجراء الجيش الأمريكى والقوات الكورية الجنوبية تدريبات صاروخية مشتركة؛ ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين آخرين فى المحيط فى وقت سابق يوم الخميس، وأشارت إلى أن الإطلاق جاء ردا على قيام الولايات المتحدة بتحريك المجموعة الضاربة البحرية بالقرب من مياهها.
وكانت عملية الإطلاق الكورية الشمالية هى السادسة فى البلاد خلال 12 يومًا.
وقال رايدر إن الولايات المتحدة تدين بشدة الإطلاق الذى وصفه بأنه "عمل غير مسؤول" ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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