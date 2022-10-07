جدة - نرمين السيد - واعتبارًا من يوم الجمعة، سيتم توجيه جميع الركاب الواصلين إلى الولايات المتحدة من أوغندا إلى مطارات جون كنيدى أو نيوارك ليبرتى إنترناشيونال أو هارتسفيلد جاكسون فى أتلانتا أو أوهير إنترناشيونال فى شيكاجو أو دوليس إنترناشونال فى واشنطن العاصمة، من أجل الفحص "بدافع الحذر الشديد"، وفقًا لسفارة الولايات المتحدة فى أوغندا، وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وحتى الآن، تم تأكيد الحالات فى أوغندا فقط ولم تكن هناك حالات محتملة أو مؤكدة للإيبولا فى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن تفشى المرض مثير للقلق بسبب نموه السريع، ولأن سببه سلالة لا توجد لها لقاحات أو علاجات معتمدة.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 60 حالة مؤكدة ومحتملة فى أسبوعين فقط و29 حالة وفاة، بما فى ذلك أربعة من العاملين فى مجال الصحة، وفقًا لـ منظمة الصحة العالمية.
ويخشى مسؤولو الصحة العالمية أن الفيروس كان ينتشر دون أن يتم اكتشافه لفترة أطول من المعلنة.
ووفقًا لمسؤول فى الإدارة الأمريكية، يمكن للركاب توقع فحص درجة الحرارة وملء استبيان صحى حول الإيبولا، وستتم مشاركة المعلومات مع إدارات الصحة بالولايات المتحدة والمحلية للمتابعة مع الوافدين، ومن غير الواضح كم من الوقت ستظل هذه القواعد مطبقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تجرى فحصا طبيا لجميع المسافرين من دولة إفريقية بسبب إيبولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.