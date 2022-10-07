العالم اليوم - رغم الظروف العالمية.. ما سر زيادة الصادرات الزراعية المصرية؟

انتم الان تتابعون خبر رغم الظروف العالمية.. ما سر زيادة الصادرات الزراعية المصرية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 07:22 صباحاً - تجاوزت الصادرات المصرية الزراعية 5 ملايين طن بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار، لأول مرة هذا العام، وبرغم الظروف العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تأكيد وزارة الزراعة، فيما كشف مسؤول مصري لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن هناك ثلاثة أسباب حققت تلك الزيادة.

وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أعلن مساء الأربعاء، أن صادرات مصر الزراعية هذا العام بلغت 5 ملايين و19 ألفا و411 طنا، حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألفا و824 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 4 ملاين و760 ألفا و587 طنا، وذلك وفقاً لتقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، في تصريح لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن هناك 3 أسباب وراء الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية هذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم اقتصاديا.

وأوضح أن تلك الأسباب تتمثل في أولا إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعل هناك ثقة عالمية في المنتج الزراعي المصري.

والسبب الثاني بحسب العطار يتمثل في تطبيق منظومة "التكويد والتتبع" لأهم الصادرات الزراعية تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات واضحة وسهلة أمام المستوردين الأجانب بالأصناف المتاحة للتصدير.

أما السبب الثالث وفقا لرئيس هيئة الحجر الزراعي المصري فكان التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مما حقق زيادة على الطلب للمنتج الزراعي المصري.

ومن جانبه، كشف مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن القيمة المالية التي حققتها الصادرات المصرية الزراعية هذا تعد رقما قياسيا.

وأوضح أن قيمة ما تم تصديره هذا العام منذ بداية يناير 2022 وحتى 5 أكتوبر الجاري بلغت حوالي 2.8 مليار دولار، بينما كانت القيمة عن نفس الفترة العام الماضي قرابة 2.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن أهم الدول التي استوردت المنتجات الزراعية المصرية هذا العام هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.

ووفقا لتقرير هيئة الحجر الزراعي المصري فكانت أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و632 ألفا 936 طنا، بالإضافة إلى تصدير 855 ألفا و 920 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألفا و22 طنا من بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

احتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألفا و317 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و297 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي 84 ألفا و192 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 55 ألفا و730 طنا، يليه في المركز الثامن المانجو ثم الطماطم والثوم والفراولة والبطيخ والجوافة على التوالي.