بايدن يقرر العفو عن جميع الجرائم الفيدرالية من هذه النوعية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن -فى بيان رسمي- "هناك الآلاف من الأشخاص الذين لديهم إدانات اتحادية سابقة لحيازة الماريجوانا، والذين قد يُحرمون من العمل أو السكن أو الفرص التعليمية نتيجة لذلك.. سيساعد عملى فى تخفيف العواقب الجانبية الناشئة عن هذه الإدانات".
ويحث البيت الأبيض حكام الولايات على اتخاذ إجراءات مماثلة.
من جانبهم، قال مسؤولو الإدارة الأمريكية للصحفيين اليوم إن هذه الخطوة قد تفيد حوالى 6500 شخص، على الرغم من أنهم أشاروا إلى وجود عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون الولايات المختلفة.
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