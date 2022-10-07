العالم اليوم - بايدن: بوتين لا يمزح في تهديدات استعمال السلاح النووي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:20 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: "بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي".

وأضاف: "ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون".

وتابع: "لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من تصريح آخر لبايدن قال فيه إنه لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا.

كما أن البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه لا توجد مؤشرات حاليا على توجه روسيا لاستخدام السلاح النووي، وسط حربها المستعرة مع أوكرانيا.

الحديث عن النووي يتصدر الأحداث

وبرز السلاح النووي على السطح في حرب أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تعرضت روسيا لسلسة انتكاسات عسكرية.

ووصل الأمر بالرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى الدعوة إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا.

لكن الكرملين رد على قديروف مؤكدا أنه في اللحظات الصعبة يجب استبعاد العواطف من التقييمات".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "كل شيء موضح في العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك أي اعتبارات أخرى".

ولمّح بوتين إلى احتمال استعمال السلاح النووي للدفاع عن بلاده، خلال إعلان التعبئة العسكرية الجزئية في سبتمبر الماضي، قائلا إن بلاده "ستستعمل كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أكثر وضوحا من رئيسه، قائلا إن لدى روسيا الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها.

سيناريوهات استخدام السلاح النووي

قدم خبراء عدة سيناريوهات لهجوم روسيا بالسلاح النووي على أوكرانيا أو على الغرب بشكل عام، وهي:

السيناريو الأول: هجوم استعراضي

في هذه الحالة، يمكن أن تقوم روسيا بإلقاء سلاح نووي على منطقة غير مأهولة، كأن يجري ذلك على البحر الأسود مثلا، والهدف هو إظهار أن موسكو جادة في تهديداتها وليست بصدد المزاح.

الخيار الثاني: سلاح محدود القوة

بوسع روسيا أيضا أن تلقي سلاحا نوويا محدود القوة على منشأة عسكرية أوكرانية، في خطوة قد تؤدي إلى مقتل المئات وحتى الآلاف، إلى جانب خسائر مادية فادحة.

الخيار الثالث: سلاح بقوة هائلة

في هذا السيناريو، قد تلقي روسيا سلاحا يتراوح مداه بين 50 و100 كيلوطن، أي ما يزيد عن قنبلة هيروشيما، بثلاثة إلى ستة أضعاف.

السيناريو الرابع: هجوم نووي على الناتو

هذا السيناريو هو الأقل احتمالا بل إنه مستبعد بحسب الباحث، وفي حال أقدمت عليه روسيا، فإنها ستلقي أسلحة على أهداف للناتو في دول وسط أوروبا.