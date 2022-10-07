أسلحة بولندا تثير الغضب فى بيلاروسيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بيلاروسيا، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء أمس الخميس، إنه من الضرورى اتخاذ إجراءات فى ظل هذا الوضع، حيث إن بيلاروسيا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

وأشار إلى أنه قد ناقش احتمال نشر بولندا للأسلحة النووية على أراضيها، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس البولندى أندجيه دودا قد أكد فى تصريحات صحفية، فى وقت سابق، أن مسألة نشر أسلحة نووية على أراضى بلاده "مطروحة"، وأن بولندا قد تشارك فى أحد برامج الناتو، الذى تستضيف الدول الأوروبية الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها فى إطاره.