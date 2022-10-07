لجنة الاستماع فى الكونجرس تعاود الاجتماعات لبحث هجوم 6 يناير

تأتى جلسة الاستماع، المقرر عقدها فى 13 أكتوبر فى الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد أن أرجأت اللجنة جلسة واحدة كانت مقررة الأسبوع الماضى بسبب الاستعدادات لمواجهة إعصار إيان.
وظل المشرعون صامدين بشأن ما يحتمل أن يكون جلسة الاستماع النهائية للجنة قبل منتصف المدة فى نوفمبر، وأقروا بأن اللجنة تكافح بشأن كيفية تلخيص ما وصفه النائب جيمى راسكين (ديمقراطى من ولاية ماريلاند) بأنه "انهيار" جديد للمعلومات حول حادث مبنى الكابيتول هيل.
واجتمع فريق التحقيق التابع للجنة مؤخرًا مع العديد من المسؤولين السابقين فى حكومة ترامب، بما فى ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
لكن رئيس اللجنة بينى طومسون، قال إنه لا يتوقع المناقشات الخاصة بالتعديل الخامس والعشرين لمنع الرئيس السابق ترامب من تولى منصبه بشكل كبير فى جلسة الاستماع تلك.
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