بيلاروسيا: الأحداث فى أوكرانيا جزء من المواجهة بين الشرق والغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خرينين، فى تصريحات له اليوم بثتها وزارة الدفاع البيلاروسية عبر موقعها الإلكترونى: "إننا مقتنعون بشدة بأن العملية العسكرية الخاصة، التى أجبرت روسيا على شنها، ليست مجرد عملية أخرى فى سلسلة من النزاعات العسكرية المحلية العادية، لكنها مظهر من مظاهر المواجهة الحضارية العالمية بين الشرق والغرب".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية.

كما أشار إلى أن "الأوكرانيين يتم استخدامهم لشن حرب بالوكالة ضد روسيا"، مُضيفًا: "فى الوقت نفسه، فإن بلادنا بصفتها حليف استراتيجى لـ روسيا، تشارك أيضًا فى هذه المواجهة".

وأوضح أن بيلاروسيا دعت مرارًا سلطات الدول الأوروبية إلى تهدئة التوترات فى المنطقة ومحاولة نزع فتيل الأزمة الراهنة.. لافتُا إلى أن "كل محاولات مناشدة العقل باءت بالفشل، إذ استمر الغرب والدول الخاضعة لسيطرته فى تصعيد التوترات عمدًا".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.