البنتاجون: مقتل 3 قياديين بارزين لـ داعش فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول فى تصريحات لـ قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس، إن الغارة أسفرت عن مقتل راكان وحيد الشمرى، مبينا أن القيادى المستهدف كان يسهل عمليات تهريب الأسلحة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لقناة الحرة، مقتل أبو علاء أحد القادة الخمسة الكبار فى تنظيم "داعش" الإرهابى ونائب زعيم التنظيم.

وأضافت أن القوات الأمريكية قتلت أيضا، أبو معاذ القحطانى مسؤول شؤون السجناء فى التنظيم، لافتة أن الغارة التى نجحت فى قتل أبو علاء والقحطانى لم تسفر عن تسجيل أى إصابات بين المدنيين أو فى صفوف القوات الأمريكية.