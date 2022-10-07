أبو مازن يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأطلع أبو مازن، المجتمعين على نتائج الاجتماعات التى عقدها على هامش انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأكد أهمية عقد مؤتمر القمة العربية فى الجزائر، ومتابعة القرارات السابقة للقمم العربية، "خاصةً توفير الدعم والإسناد من أجل تعزيز صمود شعبنا فى ظل الحصار الذى يحاول الاحتلال فرضه".

وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء فى خطاب الرئيس الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "فى ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا".

واستمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أمين سر اللجنة حسين الشيخ إلى نتائج الاجتماعات التى أجراها مع المسؤولين بعد عودته من الزيارة للولايات المتحدة، والتحذير من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسى، فى ظل تصاعد العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطينى.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب فى مواجهة الاحتلال وتصعيده، فى ظل موقف أمريكى لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد الذى يحتضر داخل الزنازين نتيجة للإهمال الطبى المتعمد، وبالتزامن مع استمرار إضراب أكثر من ثلاثين أسيرا رفضا للاعتقال الإدارى، فى ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلى، موجهة التحية "لأسرانا على الصمود والتحدى الذى يجسدونه داخل زنازين الاحتلال، كما وجهت التحية إلى كل شعبنا فى الوطن والشتات الذى يستمر بفعالياته المقاومة على الأرض، بالتزامن مع الاتصالات التى تجريها القيادة الفلسطينية مع كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية كافة من أجل إطلاق سراح الأسرى".

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تصعيد جرائم الاحتلال والإعدامات التى تجرى بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وانفلات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم على أبناء الشعب، من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع، وخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى الصلوات التلمودية ونفخ البوق وغيرها، بالتزامن مع ما يجرى فى الحرم الإبراهيمى الشريف فى الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله؛ الأمر الذى يتطلب تكثيف كل الجهود لمواجهة ما يقوم به المستوطنون، فى ظل ما يجرى على الأرض وقطع الأشجار وسرقة المحاصيل، خاصة فى موسم الزيتون، وبما يتطلب استكمال لجان الحراسة والحماية ورفض كل محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض وقائع على الأرض.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستمضى قدما بتنفيذ قرارات المجلسين المركزى والوطنى فى ظل تصاعد العدوان الإسرائيلى وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطينى.