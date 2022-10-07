روسيا: حان الوقت لتعترف واشنطن بتورطها فيما يحدث بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أن الوقت قد حان لكى تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتورطها فيما آلت إليه الأمور بأوكرانيا، من تغيير النظام إلى دوافع تفجير أنابيب الغاز.





وقالت زاخاروفا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "حان الوقت لكى تتحدث واشنطن بصوت عالٍ وصريح وواضح عن تورطها الحقيقى فى الوضع فى أوكرانيا، من تغيير النظام إلى دوافعهم لتدمير أنابيب الغاز"، مضيفة: "وزارة الخارجية الروسية لم تسمع أبدًا تصريحًا رسميًا من واشنطن بأنها لا تدعم نظام كييف أو تنتقده بأى شكل من الأشكال بسبب الرعب الذى تسبب فيه هنا على مر السنين".

وأوضحت أن الجانب الروسى كان يظن أحيانًا بأن واشنطن لم تكن تتابع الموقف فى أوكرانيا، نظرًا لعدم الإعلان عن أى إدانات أو اتهامات مباشرة للنظام فى كييف على ما ارتكبه فى دونباس.

وقالت: "واشنطن قامت بتوجيه وحماية وقيادة نظام كييف لسنوات عديدة"، وحملت الولايات المتحدة والنظام فى كييف مسؤولية ما حدث بهذا البلد والمنطقة ككل.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.