العالم اليوم - مقتل اثنين من كبار قادة داعش في غارة أميركية بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 02:20 صباحاً - نفذ الجيش الأميركي غارة جوية في سوريا، يوم الخميس، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم داعش بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم في البيان إن "القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هاشم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش".

وأسفرت الغارة الأميركية عن مقتل اثنين من أعضاء داعش من بينهما قائد بالتنظيم يدعى أبو هاشم الأموي.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأميركي إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم إصابة أو مقتل أي من المدنيين أو أفراد القوات الأمريكية في الضربة الجوية.