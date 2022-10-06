ماكرون يتعهد بإمداد أوكرانيا بمدافع ”قيصر” الفرنسية لمواجهة روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية ستواصل إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل مواجهة روسيا.

وقال ماكرون، إنه سيتم تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر الفرنسية من طراز قيصر، من أجل التصدي للقوات الروسية، مضيفا "نحن نعمل بالفعل على عدة طلبات، مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بشأن مدافع قيصر".

وأضاف ماكرون أن "44 دولة خلال قمة مجموعة السياسة الأوروبية في التشيك بدت متوحدة في إدانة روسيا ودعم أوكرانيا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.