الكرملين يتهم زيلينسكي بالدعوة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالبة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتوجيه ضربة استباقية لروسيا، ليست إلا دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.

وأكد بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستى اليوم، أن "مثل هذه التصريحات ليست إلا دعوة لحرب عالمية أخرى لها عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

ودعا زيلينسكي في كلمة بمعهد "لوي" في أستراليا عبر الفيديو، الناتو لشن ضربات "استباقية ضد روسيا قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي"، حسب زعمه.