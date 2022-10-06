روسيا تستدعى السفير الفرنسى بسبب تزويد باريس لأوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها أوردته قناة روسيا اليوم مساء اليوم الخميس - إن موسكو أشارت إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية للجيش الأوكرانى.
وشددت الخارجية الروسية على أنه تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسئولين فى باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية فى أوكرانيا.
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